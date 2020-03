El Calcio, al rescate de Santiago Arias: Dos históricos de Italia lo tienen en la mira

El lateral cafetero no cuenta para Simeone en el Atlético Madrid y su salida del Colochonero es casi un hecho.Su próximo destino sería la Serie A.

Santiago Arias vive uno de los peores momentos de su carrera deportiva, pues ha pasado a ser un cero a la izquierda en el , el colombiano ha sido borrado por Diego Simeone lo que ha dado a entender que su etapa como colchonero está destinada a terminar en el próximo mercado de pases.

El lateral paisa llegó al Atlético Madrid en 2018 como el mejor jugador de la de , pero en dos campañas no ha sido capaz de ganarse un lugar en el once del Cholo y con Kieran Trippier y Sime Vrsaljko en plenas condiciones físicas, Arias no tiene lugar ni el banco de suplentes rojiblanco.

A pesar de esto y que apenas jugó 11 partidos esta temporada, el ex Equidad sigue teniendo mercado en Europa y podría incluso dar el salto a otro grande del viejo continente como el , equipo que ha puesto sus ojos en él como una de las opciones para reforzar su banda derecha de cara a la próxima campaña, según reportó este miércoles el portal FcInterNews.it.

Una jugada algo extraña, pues el Nerazzurro dejó escapar la opción de ficha a Vrsaljko, quien estuvo a préstamo en Inter la temporada pasada pero no convenció por sus molestias físicas y que hoy a desplazado a Arias a un tercer plano en el Atlético.

Pero el equipo de Milano no es el único que está intesado en Santi, el también se asoma como una posibilidad para el lateral cafetero. No es una novedad que el Azzuri ponga sus ojos en Arias, pues ya lo intentó buscar hace dos temporadas, pero el Atlético ganó el pulso. Incluso el verano pasado tantenó la opción de ficharlo, pero el ex Equidad decidió quedarse en Madrid tras una charla con el Cholo que le prometió oportunidades para luchar el puesto, algo que a larga no se dio.

"Napoli está interesado en Santiago Arias para reforzar su banda derecha. Mientras que Atlético de Madrid estaría interesado en Arkadiusz Milik, lo que podría facilitar un posible intercambio", informó el diario italiano Corriere dello Sport.

Arias tiene contrago con el Atleti hasta junio de 2023, pero él y el club buscarán llegar a un buen acuerdo para terminar esta relación infurctuosa de la mejor manera para ambas partes.