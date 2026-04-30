El Burnley despide de inmediato a un gran nombre que se había peleado con Quilindschy Hartman

Scott Parker, de 45 años, ha sido destituido como entrenador del Burnley tras el descenso a la Premier League.

La semana pasada el Burnley descendió tras perder 0-1 en casa ante el Manchester City. Mike Jackson dirigirá al equipo de forma interina en los últimos cuatro partidos.

A través de la web del club, el exinternacional inglés, que tuvo una brillante carrera como jugador, se despide con acierto: «Ha sido un gran privilegio dirigir este fantástico club durante los últimos dos años. He disfrutado de cada momento, pero creo que ahora es el momento adecuado para que ambas partes tomemos un nuevo rumbo».

Conflicto

Quilindschy Hartman vuelve a despedirse de un técnico con el que mantenía una relación complicada: ya había abandonado el Feyenoord por sus desencuentros con Robin van Persie.

Con Parker las cosas empeoraron tras sus primeros meses en Inglaterra: el internacional holandés de 24 años fue excluido temporalmente de la convocatoria y, por un momento, pareció que ficharía por el Ajax.

Finalmente se reconcilió con Parker y volvió a ser titular en los últimos cinco partidos.

Aún se desconoce si descenderá con el Burnley a la Championship la próxima temporada. Aunque su contrato vence en 2029, su fichaje resulta costoso para el club inglés.