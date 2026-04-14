Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Rian Rosendaal

Traducido por

El Bournemouth sufre un revés, tres días después de su hazaña contra el Arsenal

Fichajes
Bournemouth

Andoni Iraola dejará el Bournemouth al final de esta temporada, según confirmó este martes el experto en fichajes Fabrizio Romano. La noticia llega tres días después de la sorpresiva victoria 1-2 sobre el líder, el Arsenal. 

El joven técnico, de 43 años, tiene contrato hasta final de temporada con el undécimo clasificado de la Premier. El Bournemouth aún no ha confirmado la noticia.

Llegó en 2023 y ha asentado al equipo en la zona media de la tabla con opciones europeas. En 121 partidos ha logrado una media de 1,41 puntos por encuentro.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, al Mirandés y al AEK Larnaca, y como jugador vistió las camisetas del New York City FC y el Athletic Club.

En los últimos años ha vencido con regularidad a equipos de primera, sobre todo en su campo. El sábado, el modesto Bournemouth sorprendió al Arsenal y complicó su lucha por el título.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Varios medios ingleses le sitúan en el Newcastle United, donde Eddie Howe afronta presiones por los malos resultados.

Según David Ornstein, de The Athletic, el Bournemouth ha hecho todo lo posible por retener a Iraola, que renovó hasta 2024, y respeta su decisión de buscar un nuevo reto. Los candidatos para sustituirlo son Marco Rose, exentrenador del Borussia Dortmund, y Kieran McKenna, del Ipswich Town.

Anuncios