El Borussia Dortmund ya lo asume y Guardiola no oculta el fichaje de Haaland por el Manchester City

Sin llegar a confirmarlo, Pep Guardiola no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de que el Manchester City cierre el fichaje de Erling Haaland.

"Dortmund y City me dijeron que no puedo decir nada hasta que se cierre el trato. No puedo hablar, lo siento. Hay mucho tiempo para hablar. Me encantaría hablar, sinceramente. Me dicen que no hable, por la perspectiva legal. No porque no quiera", comentó el técnico en rueda de prensa antes de un nuevo partido de la Premier League.

El artículo sigue a continuación

Por su parte, el director general del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, tampoco ocultó que el noruego va a marcharse e incluso mandó algún recado sobre la forma de financiación del City.

"Es una decisión de Erling, ya sabéis que tiene una cláusula de salida y debe decidir si quiere tomar esta cláusula de salida o no y tiene tiempo para darnos su decisión. Cuando sea el momento, lo hará. Nosotros hemos jugado al fútbol durante 113 años, y durante 111 años, jugamos sin Erling Haaland. Después de irse Lewandowski vino Aubameyang, luego Erling, y si finalmente se marcha, encontraremos un gran sustituto para él", comentó en una entrevista a la "CNN".

"Cuando un jugador se desempeña muy bien, tenemos que luchar contra los grandes, clubes con los oligarcas y los estados árabes a sus espaldas. Esta pelea no la podemos ganar, pero podemos ganar una pelea por un jugador de 18 años, como Jude Bellingham, porque a este jugador le encanta jugar en el Borussia Dortmund porque siempre tenemos 80.000 espectadores, es un ambiente muy bueno", añadió sobre los problemas a los que se enfrenta su equipo para retener a sus mejores jugadores.