El Betis sale tocado de Old Trafford: faltó personalidad y seguridad defensiva

El equipo verdiblanco realizó una primera parte destacable en la que se fue empatando a uno pero en la segunda fue preso de errores propios y ansiedad

La derrota en Old Trafford ha dolido en el seno de la plantilla verdiblanca. El plantel se veía capaz de traer un resultado positivo pero lo que sobre todo esperaba era cosechar un marcador que le permitirá tener más opciones en el partido de vuelta. Más si cabe después de ver cómo el equipo compitió ante el Real Madrid. Y más aún cuando supieron sobreponerse al primer tanto y jugar una buena primera mitad, donde además apunto estuvieron de irse por delante en el marcador. El golpe ha sido duro.

La pegada y la competitividad esta vez no resolvieron los errores defensivos. Quizás este Betis, en determinados escenarios, deba pararse y ver qué tipo de rival tiene enfrente. Y claro está, el Manchester no es uno de esos equipos a los que no le tengas que dar la oportunidad de correr. Así fue en el primer gol. Porque más que el error de no aprovechar la ocasión que tuvieron los verdiblancos con la pifia de De Gea, o el fallo en el despeje de Luiz Felipe, lo que realmente hizo mal fue facilitar una carrera limpia de Rashford. No hubo la vigilancia necesaria sobre el delantero, mal el central brasileño en no dar el paso adelante y evitar conceder metros.

El Betis fue arriba a buscar el fallo en la presión, en algunas lo consiguió pero en muchas otras no terminó de ajustar y las carreras se sucedían. Casi todo el peligro vino especialmente por fallos propios y el dinamismo que le imprimieron los ingleses. Como en el segundo. Pérdida, equipo mal parado y golazo de Anthony nuevamente mal defendido por Abner que no tuvo el día. Y otro gol nada más comenzar del que en esta ocasión no puedo reponerse. Llama la atención que dentro de los ajustes que necesitaba el equipo no hubiera habido un cambio en el lateral izquierdo con los problemas que creaba por allí el brasileño frente a Abner.

Cuando Pellegrini quiso mover el banco llegó el tercero, con alguna polémica porque el balón estaba fuera de la cuña del saque de esquina, pero con una alarmante falta de intensidad en las marcas y un remate fácil de Bruno Fernandes, ante el que Bravo pudo hacer algo más.

La confianza que le daba al United el marcador hizo que dominara el partido, y que al Betis le quemase la pelota. Algo que resaltó Ayoze en sus declaraciones tras el choque. Y es que el Betis apenas cruzó al campo rival en la segunda parte con la bola controlada. Le faltó personalidad y solo contadas ocasiones y de forma muy esporádica la tuvo. Se limitó a defender y a aguantar cómo pudo. No fue la noche de Abner y cuando le quitaron a su compatriota pesadilla no pudo aguantar a su recambio, que originó la jugada del cuarto. Un nuevo error defensivo y tras la salida de otro córner.

Errores a corregir y un espejo al que mirarse, porque la primera parte bien puede servir de ejemplo para unos verdiblancos que fueron el menos Betis de la temporada justo cuando el momento era el menos propicio para ello.