El Betis piensa en Wilmar Barrios como recambio de Guido Rodríguez si se marcha

El colombiano podría salir del Zenit tras ser descalificado de la Champions y en el club verdiblanco gusto si hacen una buena venta con el argentino.

Hace unas semanas publicamos en GOAL las alternativas del Real Betis para suplir a Álex Moreno, un jugador al que el Fulham parece estar muy interesado. Otra de las posibles salidas en el conjunto verdiblanco es la de Guido Rodríguez y el Betis ya parece tener sustituto si se produce. Según ha podido saber GOAL, Wilmar Barrios, futbolista del Zenit de San Petersburgo, es el principal candidato para ocupar el centro del campo si llega algún equipo interesado en el argentino, que está feliz en el Betis, tiene contrato hasta 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Cierto es que aún no existe ninguna oferta en firme por Guido pero en el cuadro bético no quieren tener sorpresas ni improvisar en una posición primordial para Pellegrini.

La operación no sería sencilla pero el jugador interesa mucho. Con 28 años y contrato hasta 2026 con el cuadro ruso, Barrios entró en la agenda de los dirigentes béticos cuando llamó la atención en la eliminatoria de la Europa League. Su valoración ronda los 20 millones de euros. No obstante, la cantidad de salida estaría bastante lejos de esa cifra. El Zenit no tendrá la oportunidad de jugar competiciones internacionales el próximo año tras la sanción UEFA por la invasión a Ucrania y tiene necesidad de venta para equilibrar sus cuentas. En el caso de Wilmar Barrios, la salida del jugador sería una buena opción para retener Claudinho o Malcom, aunque sería una vía solo si Guido abandona el Betis.

El caso es que Wilmar ha renovado hace poco y el equipo ruso es duro en las negociaciones. los rusos no suelen regalar futbolistas así como así. Además, está la cuestión del salario del jugador que sería un argumento a negociar ya que la ficha del colombiano en el Zenit es elevada.

La llegada de Wilmar Barrios está a expensas de la salida de Guido pero sin duda alguna es el hombre que han pensado en el Betis que mejor se adaptaría a las necesidades del técnico chileno para esa demarcación.