El Benfica vende al jugador de Róterdam Sidny Lopes Cabral con beneficios tras solo seis meses

Sidny Lopes Cabral deja el Benfica tras seis meses en el club. El lateral de 23 años, que firmó en enero un contrato hasta 2030, continuará su carrera en el Trabzonspor.

Así lo anunció el club turco el jueves. El defensa se centrará ahora en Cabo Verde de cara al Mundial.

El Benfica, que lo fichó en enero por 6 millones de euros al Estrela Amadora, consigue un ligero beneficio.

El Trabzonspor pagará 7 millones por el lateral de Róterdam, que solo jugó doce partidos con el Benfica.

En mayo se vinculó a varios equipos de la Eredivisie, pero el defensa prefirió la Süper Lig.

En Trabzonspor no compartirá vestuario con el portero André Onana, quien regresa temporalmente al Manchester United.

Los turcos desean retener al guardameta, pero Onana confía en volver a trabajar con Michael Carrick.