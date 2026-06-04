El Benfica hace pública la astronómica suma que el Real Madrid pagó por José Mourinho

El Benfica ha emitido un comunicado oficial sobre el inminente fichaje de José Mourinho por el Real Madrid, en el que revela la astronómica cifra que cobrará el técnico portugués.

El fichaje se daba por hecho, aunque falta el anuncio oficial, previsiblemente tras las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Mientras, el Special One ya deja huella: ha autorizado el fichaje de Denzel Dumfries y podría traer a Ibrahima Konaté y Riccardo Calafiori.

Además, prepara una profunda limpieza de plantilla: Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono y Dani Ceballos, objetivo del Ajax, deben buscar destino. También se rumorea la salida de Eduardo Camavinga.

Consciente de que su marcha es inevitable, el Benfica ha hecho pública la cláusula de rescisión al céntimo.

«El Benfica informa de que Florentino Pérez, candidato a las próximas elecciones presidenciales del Real Madrid, tiene la intención de nombrar a José Mourinho entrenador si resulta elegido. Las elecciones están previstas para el 7 de junio de 2026».

“Si Pérez ganara, se rumorea que el Real Madrid activaría la cláusula de rescisión de Mourinho”, añade el Benfica. “Esta asciende a 15 millones de euros, la cantidad establecida en su contrato actual”.