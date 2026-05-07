El Bayern se lanza a por una estrella de la Premier League valorada en 90 millones de euros

El Bayern de Múnich ha avanzado en su interés por Anthony Gordon. Según Sky Sports, el campeón alemán negocia con el Newcastle United el traspaso del extremo inglés, quien buscaría un nuevo reto este verano.

Gordon, de 25 años, lleva tiempo en la agenda del Bayern. Según Sky Sports, el club de Vincent Kompany le sigue desde hace meses y ya se ha puesto en contacto con el Newcastle para explorar opciones.

El Newcastle escucharía ofertas por el jugador, ya que el club considera su salida pese a que su contrato vence en 2030. Además, Bayern y Newcastle mantienen una buena relación.

Gordon vive una gran temporada en St James’ Park: ha marcado 18 goles en todas las competiciones y es el máximo anotador de los ‘Magpies’. En la Champions, con 10 tantos en 12 partidos, figura entre los más destacados.

Arsenal y Barcelona también lo siguen, y sus representantes visitaron recientemente la ciudad condal, aunque aún no hay contacto oficial entre el club catalán y el Newcastle.

El entrenador Eddie Howe admitió que habla con sus jugadores, pero solo sobre su compromiso en los entrenamientos y no sobre rumores de traspasos.

El club valoraría una oferta millonaria: llegó del Everton en 2023 por 52 millones de euros, y ahora Sky Sports apunta a una cifra de entre 86 y 90 millones.

Para el Bayern de Múnich sería otra gran incorporación de la Premier; Kompany ya cuenta con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, todos destacados en Inglaterra.