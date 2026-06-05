El Bayern de Múnich se interesa por un fichaje espectacular del Liverpool

El Bayern de Múnich considera fichar al extremo de 17 años del Liverpool, Rio Ngumoha, según David Ornstein, de The Athletic. El jugador interesa para reforzar la banda izquierda.

El jugador conoce el interés bávaro, respaldado por el técnico Vincent Kompany y la directiva. Sin embargo, Liverpool se opone a su salida, pues lo ve como pieza clave para el futuro y planea reforzar las bandas este verano.

Renovó en 2023 hasta 2028 y su progresión evitó que el club buscara un recambio inmediato tras la salida de Luis Díaz.

En la 2025/26 jugó 29 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia. Ahora se entrena con Inglaterra en Florida, aunque no irá al Mundial.

Mientras tanto, Liverpool busca fichar más extremos y sigue de cerca a Yan Diomande, del RB Leipzig.

El interés del Bayern por Ngumoha se entiende: pese a su talento ofensivo, busca jóvenes para el futuro, sobre todo en la banda izquierda.

En Anfield no contemplan su salida este verano: con las despedidas de Mohamed Salah y la prevista de Federico Chiesa, Ngumoha se perfila como pieza clave para el futuro bajo la dirección de Andoni Iraola.