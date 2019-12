El Barcelona ya piensa en el Clásico: Solo dos fijos en el once de San Siro

Valverde da descanso a la plana mayor del equipo en San Siro, donde Griezmann y Lenglet son los únicos titulares habituales en el once.

ANÁLISIS

El ya piensa en el Clásico de la semana que viene y Ernesto Valverde ha dispuesto un once en el que las rotaciones son protagonistas según lo previsto ya que el cuadro azulgrana no tiene nada en juego más allá de la reputación y la lluvia de euros que paga la UEFA por victoria. En lo clasificatorio el Barcelona tiene los deberes hechos desde que derrotara al hace quince días en el Camp Nou y, por lo tanto, Valverde se puede permitir un once plagado de habituales suplentes.

El artículo sigue a continuación

De esta forma, y según adelantó el propio Valverde en la rueda de prensa previa, Norberto Neto debutará con la camiseta del cuadro azulgrana en partido oficial pero ojo porque el entrenador también ha cambiado el habitual 4-3-3 para formar con un novedoso 3-5-2 en el que Clément Lenglet, Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo ocuparán una zaga con tres centrales y que contará con Junior Firpo y Moussa Wagué en ambos carriles.

En la zona ancha estarán Ivan Rakitic en su cuarta titularidad consecutiva junto a Arturo Vidal y Carles Aleñá, que no aparecía en un once desde que lo hiciera en la jornada inaugural de la Liga en San Mamés, hace casi cuatro meses. De hecho, desde entonces apenas ha gozado de los dieciocho minutos que tuvo el sábado ante el . Por último, en punta de ataque no hay tridente esta vez y serán Carles Pérez y Antoine Griezmann los referentes ofensivos de un equipo que jugará en San Siro sabiendo que será líder de su grupo y que la clasificación está amarrada desde hace semanas.