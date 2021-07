El Barcelona vuelve al trabajo con todas las dudas del mundo

Koeman empieza la pretemporada sin saber con qué futbolistas podrá contar, sobre todo por el incierto futuro de Lionel Messi y Antoine Griezmann

El Barça vuelve este lunes a los entrenos para dar inicio a la pretemporada 2021-22. Tras casi dos meses de descanso, los futbolistas que no han disputado la Eurocopa ni la Copa América saltaran durante toda la semana al césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de haber pasado las pruebas médicas durante el fin de semana. En estos momentos, Ronald Koeman cuenta con diez jugadores del primer equipo y siete del filial, entre los que no está Ilaix Moriba, que se quedará en el Barça B de Sergi Barjuan mientras no decida renovar su contrato, que termina en junio de 2022. La plantilla está citada lunes, martes, miércoles, viernes y sábado a las 9:30 de la mañana.

Del primer equipo masculino, en la Ciutat Esportiva han sido convocados Sergiño Dest, Umtiti, Piqué, Pjanić, Riqui Puig, Neto, Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho y Ter Stegen, aunque estos últimos tres jugadores siguen recuperándose de sus lesiones y se unirán al grupo para entrenar con normalidad a medida que su estado físico evolucione correctamente. Del filial, Koeman cuenta con los porteros Arnau Tenas e Iñaki Peña, el central Arnau Comas, los centrocampistas Nico González, Gavi Páez y Álex Collado y el extremo austríaco Yusuf Demir, que llegó cedido esta semana procedente del Rapid de Viena. Siguen descansando Sergio Busquets, Jordi Alba, Pedri, Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lenglet, Griezmann, Dembélé, Braithwaite y Memphis Depay, que jugaron la Eurocopa, junto a Messi, el 'Kun' Agüero, Ronald Araujo y Emerson, que disputaron la Copa América.

Sin embargo, el Barcelona arranca esta pretemporada con un mar de dudas. Koeman no conoce todavía si podrá contar con varios de los futbolistas importantes de la plantilla, empezando por Lionel Messi, pero también por los fichajes cerrados este verano por Joan Laporta y su junta directiva (Eric Garcia, Emerson, Memphis Depay y Agüero). A día de hoy, el club todavía no puede inscribir al capitán y flamante campeón de América, que terminó contrato el 30 de junio y que no puede firmar la renovación hasta que los máximos gestores no consigan rebajar la masa salarial y ampliar los ingresos por la venta de jugadores. La entidad blaugrana sigue sobrepasando de largo el límite salarial marcado por LaLiga y, a falta de una flexibilización de esta norma -tal y como pretende el Barcelona-, necesita desprenderse de varios jugadores con sueldos altos, como Umtiti, Pjanic, Coutinho e incluso Antoine Griezmann, que en las últimas horas ha sonado para volver al Atlético de Madrid.

El entrenador desconoce en estos momentos qué equipo podrá hacer en la primera jornada de LaLiga, el domingo 15 de agosto en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Koeman admitió sentirse preocupado por la renovación de Leo Messi, prioridad absoluta para un técnico que le considera imprescindible para el presente y el futuro del Barcelona, pero también hizo pública su confianza en Joan Laporta para acabar consiguiendo la firma del argentino y su inscripción como jugador del primer equipo azulgrana. La entidad catalana sigue buscando salida a varios futbolistas mientras mantiene contacto permanente con Javier Tebas, quién durante los últimos días insistió en la imposibilidad de modificar la norma del límite salarial únicamente para hacerle un favor al Barça. A día de hoy, la incertidumbre es la gran protagonista del arranque de la pretemporada culé. Sigue habiendo mucho trabajo por hacer en los despachos.