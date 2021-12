El Barcelona vuelve al Sánchez-Pizjuán, el estadio que no echa de menos a Messi

El Sevilla despide este martes el 2021 midiéndose al Barcelona en el partido aplazado de la 4ª jornada de LaLiga 2021-2022. Los de Nervión tienen el duelo marcado en rojo en el calendario ya que, tras su triunfo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, podrían colocarse a sólo tres puntos del liderato que ostenta el Real Madrid.

El conjunto blaugrana no atraviesa un buen momento a pesar de su último triunfo ante el Elche y el equipo plagado de jóvenes que está utilizando Xavi Hernández no ha terminado de encontrar la regularidad. No obstante, el conjunto blaugrana se ha convertido en los últimos años en la gran bestia negra del Sevilla. Sin ir más lejos, el cuadro de Nervión sólo ha ganado 1 de sus últimos 28 enfrentamientos con el Barcelona en LaLiga acumlando 7 empates y 20 derrotas. La única victoria se remonta a un 2-1 en octubre de 2015 con Unai Emery y Luis Enrique Martínez en ambos banquillos.

La gran diferencia en estos años ha estado en la aportación de Lionel Messi. Con el rosarino en sus filas, el Barça visitó Nervión en Liga en 17 ocasiones y sólo perdió en 2 partidos, la citada de 2015 en la que el argentino además no jugó por lesión y en 2007 con un triunfo por 2-1 en el que un Messi muy joven no pudo evitar la remontada del equipo que entonces adiestraba Juande Ramos.

Historial Partidos Victorias Barcelona Empates Victorias Sevilla Con Messi 43 31 7 5 Sin Messi 151 80 32 40 Total 194 111 38 45

Messi se convirtió durante años en la gran bestia negra del Sevilla. El rosarino sólo perdió 5 partidos en toda su carrera contra el club andaluz: 1 en Liga, la final de la Supercopa de Europa de 2006, 2 veces en la Copa del Rey aunque el Barça finalmente remontó la eliminatoria, cuartos de final 2019 y semifinales 2021, y 1 en la Supercopa de España 2010 aunque los blaugranas también acabaron ganando la vuelta y levantando el título.

Por contra ganó 31 encuentros y empató 7 y convirtió al Sevilla en su víctima predilecta, ya que fue al equipo al que más goles marcó como jugador blaugrana con un total de 38 dianas, la última precisamente en su última visita a Nervión en febrero del curso pasado.

6 finales perdidas y otras tantas eliminatorias

Además, el Sevilla jugó contra el Barcelona de Messi un total de 7 finales y perdió 6 de ellas. El rosarino se llevó el título en la Supercopa de Europa 2015, marcando además dos goles, en la Supercopa de España en 2010, 2016 y 2018 y en la Copa del Rey en 2016 y 2018. Sólo en una eliminatoriao de las 6 que jugaron entre sí logra pasar el Sevilla, concretamente en los octavos de la Copa de 2010 que el club de Nervión acabó conquistando y que además es la última que llegó a sus vitrinas.

El artículo sigue a continuación

El argentino siempre se tomaba los duelos ante el club de Nervión como uno de los más complicados del año y siempre solía brillar. Además, el argentino acrecentó la desigualdad histórica entre ambos equipos, ya que antes de su irrupción el Sevilla ganabada el 26,5% de sus partidos ante el Barça y no perdía en el 47,7%, mientras que con Messi enfrente sólo ganó el 11,6% de los encuentros y sólo no perdió en el 28% de los encuentros.

Tras la salida de Messi, el Barcelona ha bajado su nivel y el Sevilla ha crecido aún más hasta colocarse como segundo en LaLiga y es por eso que la visita de este martes se ve como la ocasión perfecta para cambiar su dinámica ante los catalanes pero está claro que nadie que no vista de blaugrana podrá echar de menos a Messi cuando el balón empiece a rodar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.