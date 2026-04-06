El Barcelona se ve obligado a paralizar sus movimientos hacia el «dúo del futuro»

Dos jóvenes futbolistas estrechamente vinculados al Barcelona como posibles fichajes para la próxima temporada se niegan a entrar en cualquier conversación sobre su futuro futbolístico antes de que termine la temporada actual.

El club catalán sigue de cerca al delantero kosovar Vesnik Aslani, que juega en la Bundesliga, y al defensa croata Luka Vusković, cedido al Hamburgo, pero los jugadores prefieren centrarse por completo en su rendimiento con sus respectivos equipos y posponer cualquier decisión sobre su futuro hasta después de que termine la temporada.

El delantero kosovar (23 años) marcó un gol en la derrota de su equipo, el Hoffenheim, ante el Mainz por 2-1. Tras el partido, el jugador confirmó que, por el momento, solo piensa en ayudar a su equipo en esta fase decisiva de la temporada, dejando su futuro en el aire.

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El jugador declaró a «Mundo Deportivo»: «Solo puedo influir en lo que ocurre dentro del campo; me esfuerzo al máximo para rendir al máximo y ayudar al equipo, ya sea marcando goles, dándolos o cualquier otra cosa».

Y añadió: «Independientemente de cualquier otra cosa, doy lo mejor de mí por el equipo; lo que ocurre fuera del campo no me preocupa. Todo el mundo habla y habla, pero, como he dicho antes, solo puedo influir en lo que ocurre dentro del campo».

Y continuó: «La temporada pasada, cuando aún estaba en Elversberg, la situación era similar; siempre decía: “Déjenme en paz, déjenme jugar al fútbol, déjenme disfrutar de mi tiempo”, y eso es exactamente lo que sigo haciendo esta temporada también. Al final, ya veremos qué pasa».

El delantero kosovar es uno de los jugadores más destacados de esta temporada, ya que hasta ahora ha marcado 10 goles y ha dado 6 asistencias.

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Por su parte, el defensa croata (de 19 años) concedió esta semana una entrevista al periódico «Frankfurter Allgemeine Zeitung», en la que dejó la puerta abierta a posibilidades futuras, al tiempo que subrayó que tiene un contrato a largo plazo con el Tottenham Hotspur.

Luka Vuković declaró: «En el mundo del fútbol, nada es seguro; puede que suceda el año que viene o dentro de diez años. No quiero prometer nada a nadie; tras esta temporada, volveré como jugador del Tottenham, donde tengo contrato hasta el año 2030».

A pesar de la fuerte vinculación entre ambos jugadores y el Barcelona en los últimos tiempos, el club catalán tiene otras prioridades en el próximo mercado de fichajes de verano, entre las que destacan el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez (26 años) y del defensa italiano Alessandro Bastoni (26 años) para reforzar la delantera y la defensa central.