El Barcelona se burla de la UEFA tras la pregunta por el MVP de la jornada

Este jueves, la UEFA publicó una encuesta para elegir al MVP de la última jornada de la . El , rápido de reflejos, le contestó con humor a través de su cuenta de Twitter: “Venga, Champions League, ¿lo dices en serio?”

El francotirador argentino o cómo Messi aprendió a tirar las faltas

Tras la enorme exhibición de Lionel Messi, en la victoria ante el por 3 a 0, en el club catalán no dudan sobre el mejor jugador que se elige tras analizar los dos juegos que se disputaron por la ida de las semifinales. Tampoco creen que se deba votar.

Come on, @ChampionsLeague! Are you serious? https://t.co/ktwvslshHx