El Barcelona recupera a su estrella ante el Atlético... y tres jugadores se sienten amenazados

El Barcelona recuperará a una de sus estrellas más destacadas cuando visite al Atlético de Madrid mañana sábado en el estadio «Río Metropolitano», en el marco de la 30.ª jornada de La Liga.

Según informa el diario catalán «Sport», el defensa español Eric García volverá a la alineación titular contra el Atlético tras recuperarse de su lesión, aunque aún no se ha determinado en qué posición jugará: si como lateral derecho o como central.

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El diario señaló que la incorporación de Eric García al once titular se hará a costa de uno de los tres nombres candidatos a salir del equipo, que son: Ronald Araújo, Gerard Martín y João Cancelo.

Por su parte, «Sport» confirmó que el joven Pau Cubarsi sigue siendo un elemento intocable en la zaga del equipo catalán.

El Barça lidera la clasificación de La Liga con 73 puntos, a cuatro puntos de su rival, el Real Madrid, segundo clasificado, que mañana visitará al Real Mallorca.