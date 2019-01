El Barcelona pidió penalti por mano de Pere Pons a disparo de Messi

El argentino buscó el gol de falta directa pero el jugador del Girona cortó el disparo y no se aprecia en la imagen si con el hombro o el brazo.

El Girona - Barcelona no estuvo exento de polémica y en la primera parte los dos equipos pidieron un penalti cada uno que no señaló ni el árbitro González Fuertes ni los colegiados que le ayudaban en el VAR.

Primero los catalanes pidieron penalti por agarrón de Jordi Alba a Stuani y unos minutos después fue el Barcelona el que pidió pena máxima por una mano de Pere Pons dentro del área del Girona.

El jugador local se interpuso en un disparo de falta directa de Messi que buscaba la portería de Bonou pero en la imagen no se aprecia si el balón lo corta con el hombro o con el brazo. El árbitro no señaló nada y desde el VAR no corrigieron su decisión. "Es una acción que debe mirar el VAR porque no está claro si le da con el brazo o con el hombro", aseguró Iturralde González en la Cadena Ser.