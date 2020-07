Vives: "El Barcelona insiste en que el VAR "es poco ecuánime y hay que revisar el criterio"

Josep Vives, portavoz de la Junta del Barcelona, insistió en las quejas del presidente Bartomeu por el VAR.

Josep Vives, portavoz de la Junta del , hizo referencia al uso del VAR y reiteró las quejas azulgranas por la aplicación del mismo como hiciera Josep María Bartomeu, presidente culé, tras el Villarreal-Barcelona.

Vives afirmó que "el presidente se expresó con mucha claridad y en el tono de siempre, prudencia y elegancia en defensa del Barcelona, nadie puede dudar en el papel del Barcelona en la implementación del VAR, el club fue criticado por este liderazgo, consideramos que era necesario para que el resultado fuera más justo y para ayudar a los árbitros, cuyo trabajo es muy complejo"

El directivo azulgrana añadió que "ya se mandó en su momento un documento a la RFEF, nadie pone en duda la herramienta y seguimos defendiendo su implantación pero tendremos que mejorar la aplicación de los criterios, no hay la ecuanimidad que debería y hay casos que no necesitamos repasar, han perjudicado a unos equipos y han beneficiado a otro, es lo que dijo el presidente y a partir de ahí no hay nada más, el presidente no habló de campañas sino que dio una opinión y constató unos hechos, se tienen que revisar los criterios porque la ecuanimidad parece que no existe al menos por momentos"