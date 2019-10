El Barcelona estrenará la camiseta de la Senyera ante el Atlético

Varios medios catalanes, entre ellos Catalunya Radio y TV3, han desvelado que el planea lucir su cuarta equipación en el encuentro ante el del último fin de semana de noviembre.

Making Of

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

En el siempre atractivo duelo entre rojiblancos y culés que se jugará en el Metropolitano, los de Valverde lucirán la camiseta con los colores de la Senyera, una posibilidad que tienen por contrato con Nike, la marca que les viste.

De este modo volverán a lucir la Senyera como ya hicieran en la Supercopa de de la temporada 2014-2015 por primera vez, también ante el Atlético de Madrid en un torneo que acabó cayendo del lado azulgrana en una gran actuación de Neymar.

También se han filtrado cómo serían las nuevas equipaciones del Barcelona para la temporada 2020-2021.

La primera camiseta dejaría los cuadros volviendo al estilo tradicional de las rayas.

El artículo sigue a continuación

La segunda equipación sería en negro con motivos dorados mientras que se volvería a apostar por el rosa en la tercera equipación.

👕| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? 🤔 pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb