El Barcelona anuncia la destitución de Valverde y la llegada de Quique Setién hasta 2022

El club catalán hace pública la salida del Txingurri, que es reemplazado por el ex técnico del Betis.

Era un secreto a voces desde hacía varias horas, pero se confirmó en la noche de este lunes 13 de enero: Ernesto Valverde ha dejado de ser el entrenador del FC , tal y como ha anunciado este lunes el propio club catalán a través de un comunicado oficial en el que, además, se anuncia la llegada de Quique Setién al banquillo culé hasta 2022. El nuevo técnico será presentado este martes a las 14:30, cuando ofrecerá también su primera rueda de prensa.

"El FC Barcelona y Ernesto Valverde han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Ernesto Valverde por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro" , reza el comunicado oficial.

La posibilidad de que el Txingurri abandonara el Camp Nou estuvo sobre la mesa en todo momento después de la decepción que supuso la eliminación en la Supercopa de a manos del , encuentro en el que los culés tuvieron un gran rendimiento pero acabaron perdiendo 2-3.

Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Los peores momentos de Valverde en el Barcelona

La caída ante los colchoneros ha sido, entonces, la última que sufrió el Barça de Valverde, protagonista anteriormente de accidentes futbolísticos que marcaron el ciclo del preprador de 55 años al frente de los blaugrana. Las inesperadas eliminaciones en a manos de y , en 2017 y 2018 respectivamente, fueron dos golpes durísimos que todavía duelen entre la afición barcelonista.

Así pues, y después de haber asumido en el Barcelona para la temporada 2017/18, Valverde, que igualmente dirigió este lunes la práctica matutina de los culés , se marcha del club con la conquista de dos títulos de , uno de y una Supercopa española. Sin dudas, su cuenta pendiente ha sido la Liga de Campeones, competición en la que cayó en cuartos de final hace dos temporadas frente a la Roma, desaprovechando el 4-1 de la Ida, y siendo apeado por el Liverpool el curso pasado, cuando los ingleses remontaron en Anfield (4-0) el 3-0 encajado en el Camp Nou.

EL APOYO DE GUARDIOLA Y LUIS ENRIQUE, INSUFICIENTES

En las últimas horas, y mientras ya se especulaba con su desvinculación, Valverde había recibido el apoyo de algunos de sus colegas españoles, como el del seleccionador Luis Enrique Martínez, e incluso el de Pep Guardiola, ambos con un exitoso pasado como técnicos del Barcelona.

El asturiano había dicho que los técnicos de equipos grandes saben que "es un deporte de riesgo" y había insistido en que "Valverde puede ganar varios títulos aún". "Es uno de los mejores entreandores españoles sin ninguna duda", reconocía el domingo el ex del Celta.

Por su parte, el preparador catalán aseguraba que "el Barcelona es un sitio especial en el que ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Valverde, no se merece esto". "Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club. Eso es todo", admitía el técnico que ganó el sextete en 2009.

QUIQUE SETIÉN, EL REEMPLAZO DE VALVERDE

El entrenador cántabro Quique Setién fue anunciado como el reemplazante de Valverde. Su carrera como entrenador arrancó en el , después pasó por el Polideportivo Ejido de y por y por Logroño, esta vez en el CD Logroñés, antes de dar el salto para dirigir a la selección de Guinea Ecuatorial. Después entrenó durante 5 años al Lugo, club con el que logró ascender desde Segunda División B a Segunda y que mantuvo durante todos esos cursos en la división de plata.

Su caché creció en 2015 cuando llegó a , club al que salvó de forma milagrosa en su primera temporada tras llegar al club a mitad del campeonato y en una situación delicada en su primera experiencia en Primera División. El segundo curso peleó por entrar en Europa pero se deshinchó en la recta final del campeonato tras haber dotado a su equipo de una identidad de juego de fútbol de toque y posesión.

Su buen hacer con el conjunto canario le sirvió para ser fichado por el Real , donde se convirtió en uno de los entrenadores de moda. En su primera temporada como verdiblanco logró devolver al Betis a competiciones europeas, ganó por 3-5 en el derbi al , también en el Bernabéu al e hizo consolidarse en la élite a canteranos como Fabián y Junior, que acabaron protagonizando ventas millonarias al Nápoles y al Barcelona.

En su segunda temporada protagonizó una buena primera vuelta. El Betis se metió en semifinales de la Copa del Rey pero cayó ante el , fue eliminado de la ante el y se deshinchó en LaLiga, donde pasó de pelear por la Champions a caer a mitad de la tabla. El empeoramiento de resultados provocó que no cumpliera su último año de contrato aunque le puso en el escaparate.