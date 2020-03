El Barcelona agradece la reducción salarial de la plantilla y anuncia un ERTE al resto de trabajadores

El club blaugrana explicó que la reducción del salario de la plantilla será superior al que se solicitó incialmente a los jugadores del primer equipo.

La Junta Directiva del FC ha emitido este lunes un comunicado para anunciar un acuerdo para la reducción salarial, tal y como habían anunciado previamente algunos jugadores en las redes sociales, como medida para paliar las pérdidas económicas de la entidad blaugrana durante la crisis del coronavirus.

El club ha utilizado el comunicado para destacar que la reducción de salari de la primera plantilla será superior a la del 70% que se planteó de la entidad incialmente y este esfuerzo económico servirá para que el resto de los trabajadores de la entidad tengan su salario garantizado durante el Expediente de Regulación Temporal de Empleo al que se someterán esta semana.

Por su parte, Messi se erigió com portavoz de la plantilla a este respecto: "Nosotros hemos ayudado SIEMPRE que el club nos lo ha solicitado" al tiempo que se explica que, además "de la rebaja de salario del 70% durante el Estado de Alarma, vamos a hacer aportaciones para que los empleados puedan cobrar el 100% de sus sueldos. No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara meternos presión para hacer algo que nosotros teníamos claro que tendríamos que hacer. De hecho, si el acuerdo se ha demorado unos días es porque estábamos estudiando la mejor manera de ayudar al club. .Si no hablamos antes era porque lo primero era encontrar soluciones para el club", al tiempo que se explica que los jugadores del Barça mandan "un afectuoso saludo a los culés que lo están pasando mal en estos momentos tan duro. Muy pronto vamos a salir de todo esto y lo haremos todos juntos. Visca el Barça i Visca Catalunya".