El Barcelona admite que pudo fichar a Caio y que puede salir o entrar algún jugador

El secretario técnico, Eric Abidal, explicó cómo afronta el club el mercado de invierno tras el fichaje de Murillo.

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, ha reconocido que uno de los centrales que sondearon para reforzar la defensa fue el brasileño de Sao Paulo Rodrigo Caio pero finalmente se decantaron por Jeison Murillo.

"Es verdad que en la lista de jugadores puede estar el nombre de Caio pero hay que tomar decisiones. Yo también pude ir a otro club y al final acabé jugando en el Barcelona, son cosas que pasan. El elegido es Jeison y hay que respetar la decisión", comentó el galo.

Sobre la posibilidad de que los blaugranas fichen a Rabiot no quiso dar pistas pero no cierra las puertas a más fichajes: "Creo que no es el momento de responder. Estamos atentos de los jugadores dependiendo de la necesidad".

Por último, Abidal no ocultó que hay jugadores que han tenido pocos minutos que pueden dejar la entidad: "Analizamos la situación interna y vamos a seguir cómo está el mercado pero no tenemos nada previsto. A nivel de salidas depende de los jugadores y algunos necesitan jugar más. Se hablará y se tomarán decisiones".