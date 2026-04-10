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Marcus RashfordGetty Images

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El Barcelona, acusado de manipulación por el caso Rashford

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¿Ha seguido el Manchester United el consejo de Gary Neville?

Gary Neville, leyenda del Manchester United y analista de «Sky Sports», criticó con dureza los intentos del Barcelona de renegociar la cláusula de compra del delantero inglés Marcus Rashford, y calificó este comportamiento de inaceptable por parte del club catalán.

En el pódcast «Stick to Football» afirmó: «Rashford fichó por el Barcelona, ha jugado más de 40 partidos, marcado 11 goles y dado más de 10 asistencias; ha vuelto a ser peligroso. El jugador merece reconocimiento, ha recuperado su nivel».

Luego añadió, tajante: «¿Ahora el Barcelona dice que no puede pagar los 26 millones de libras acordados? ¡Inconcebible!».

El exjugador de los Red Devils añadió: «El United lo cedió cuando más lo necesitaba e incluyó una cláusula razonable. Rashford ha rendido bien y su valor ha subido, ¿y ahora quieren regatear? No, es inaceptable».

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Y cerró con un mensaje a su exequipo: «El United debe mantenerse firme; que dejen de hablar y paguen lo acordado o devuelvan al jugador».

Rashford llegó con una cláusula de compra obligatoria de 26 millones de libras, en una operación destinada a relanzar su carrera, afectada por un declive en el United.

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