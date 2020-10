El Barcelona no fichó a Memphis Depay para no rebasar aún más el límite de coste salarial

El Barça tenía el dinero, el Olympique de Lyon quería vender y Memphis Depay estaba de acuerdo con la operación...pero todo se truncó

El Barça tenía el dinero, el Olympique de quería vender y Memphis Depay estaba de acuerdo con la operación. ¿Por qué no fichó entonces Depay por el FC cuando todas las partes estaban de acuerdo en que el fichaje se produjera? Pues porque cuando todas las cantidades económicas estaban acordadas y el traspaso parecía inminente, porque el OL había rebajado sus pretensiones y accedía a recibir 15 millones de euros entre fijo y variable, el Barça se dio cuenta de que no podía fichar al delantero, porque excedía el límite de coste salarial de su plantilla. A pesar de la rebaja de la entidad francesa, el Barça vio que sus cuentas no salían y aunque esperó a última hora para ver si podía vender jugadores y cuadrar cuentas, el fichaje se frenó en seco.

El Barça no pudo seguir con una operación que iba por buen camino y que se habría podido cerrar de no ser por las restricciones económicas que ahora mismo están estrangulando la economía azulgrana. Como ya explicó Goal, el Barcelona era plenamente consciente de que tendría serias dificultades para poder fichar en este mercado. Debía vender muchoy ahorrar en salarios para poder incorporar jugadores. Y lo hizo, pero no lo suficiente. El Barça trató por todos los medios, a última hora, de vender y ceder jugadores para que Depay pudiera "caber" en su límite de coste de plantilla, pero fue sin éxito.

En caso de haber logrado traspasar o ceder con opción de compra a Ousmane Dembélé, seguramente, habría podido liberar el suficiente espacio para poder fichar a Depay. No fue así y como de manera matemática, el Barça sabe qué límite económico tiene su plantilla, el club decidió dar marcha atrás con Depay para no incumplir la norma, desestimando la operación.

El club azulgrana es uno de los 36 equipos que han excedido el límite de coste salarial entre los 42 clubes profesionales de , por lo tanto la directiva de Bartomeu sabía que esto podía suceder y que alguno de sus objetivos podría frustrarse por no cumplir con los requisitos exigibles. Antes de la última intentona por Depay, el Barça sabía que sólo podría invertir en fichajes el 25% del dinero que ingresara por ventas de jugadores o por ahorro de salarios. Al final, pese a que logró encontrar acomodo para Jean Claire Todibo, Juan Miranda o Rafinha, el Barça no pudo lograr el delantero que pedía Ronald Koeman.