Chiellini "El Balón de Oro del año pasado no fue para Cristiano porque el Real Madrid no quiso"

Giorgio Chiellini realizó fuertes acusaciones contra el Real Madrid en el Balón de Oro 2018: "Decidieron que Cristiano Ronaldo no debería ganarlo".

Pocas horas después de la entrega del Balón de Oro 2019 a Lionel Messi, la controversia aumentó. Y todo por la premiación del año anterior, donde el ganador del trofeo fue Luka Modric.

Las declaraciones hechas por Giorgio Chiellini , en entrevista con 'Sky Sport' en plena gala en París, no dejaron a nadie indiferente por el calibre de sus declaraciones.

"El Balón de Oro en Messi está allí, el verdadero robo fue el año pasado. El decidió no dejar que Ronaldo ganara, y fue realmente extraño. Fue extraño, según la lógica de este año, debería haber ganado a Griezmann, Pogba o Mbappé, que habían ganado el Mundial con . El Real no quería que ganara Ronaldo porque ya no era su jugador ".

Palabras duras del capitán de la que, aunque apuntan a defender a su compañero de equipo en un momento difícil, sin duda están destinadas a hacer mucho ruido. Algo que pareciera no importar en estos momentos, justo cuando el Inter se adelantó en la .

"Dije que la verdadera Juve se verá al menos a partir de enero, necesitamos tiempo. Comenzamos muy bien, con un gran mes y medio. Luego sufrimos un poco el deterioro fisiológico, pero los resultados no se perdieron". dijo el representante de la Veccia Signora.

Finalmente el capitán se detiene en dar algunas palabras sobre su compañero, el joven De Ligt , protagonista de un comienzo de temporada entre luces y sombras.

"Es un tipo inteligente que tiene un gran deseo de aprender. Fue catapultado a una liga completamente diferente. Con 20 años no es fácil ", cerró.