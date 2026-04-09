El AZ se enfrenta a una tarea prácticamente imposible tras su dura derrota ante el Shakhtar Donetsk

El AZ cayó 3-0 en la ida de cuartos de la Liga de Conferencias ante el Shakhtar Donetsk, este jueves en Cracovia. La vuelta se jugará el jueves a las 18:45 en Alkmaar.

En el AZ, Mees de Wit y Seiya Maikuma actuaron como laterales desde el inicio; para el japonés fue su primera titularidad desde principios de febrero. Además, Ibrahim Sadiq ocupó el extremo izquierdo en lugar de Ro-Zangelo Daal, quien llegó tarde y se quedó en el banquillo.

El Shakhtar, actual líder de la liga ucraniana, terminó sexto en la fase de grupos de la Conference y avanzó directo a octavos, donde eliminó al Lech Poznan por 4-3 en el global.

El Shakhtar tomó la iniciativa tras el saque inicial, pero la fase inicial se vio empañada por un incidente con Isaque. El centrocampista brasileño cayó de mala manera y pareció perder el conocimiento por unos instantes. Los jugadores llegaron incluso a formar un círculo a su alrededor, pero, milagrosamente, Isaque pudo continuar tras recibir asistencia durante unos minutos. En el minuto 25, acabó siendo sustituido.

Hasta entonces el partido fue un juego de ajedrez con pocas ocasiones: Sadiq probó con dos disparos lejanos y Patati cabeceó alto un centro de Maikuma. Zoet desvió con dificultad un chut de Alisson Santana.

En la segunda parte, Pedrinho estrelló un tiro libre en el larguero, Patati obligó a una gran parada al portero Dmytro Riznyk y Zoet detuvo un disparo lejano de Kauã Elias.

El Shakhtar dominó y, a 20 minutos del final, se adelantó 1-0 con un gran disparo de Pedrinho desde fuera del área. El AZ respondió buscando el empate, pero no acertó a marcar pese a las ocasiones de Mijnans y Meerdink.

El Shakhtar sí, y hasta dos veces más: primero Alisson marcó de cerca tras un córner (2-0) y, dos minutos después, el mismo brasileño empujó el balón a la red tras una gran jugada (3-0). Así pues, el AZ necesitará un milagro la semana que viene en el AFAS Stadion.