«El AZ hace una megaoferta: se prevé que sea el fichaje más caro de la historia»

AZ ha avanzado en la contratación de Petar Stanic. Según Tema Sport, que cita fuentes serbias, el club de Alkmaar ofrece siete millones de euros más bonificaciones por el centrocampista del Ludogorets.

La cifra podría llegar a 10 millones con los incentivos, acercándose a los 10 millones que pide Ludogorets por el serbio de 24 años.

Stanić ha completado una gran temporada en la primera división búlgara: marcó 9 goles y dio 10 asistencias en 33 partidos, clave en el éxito del Ludogorets.

En la Europa League marcó siete goles y terminó como máximo goleador junto a Igor Jesus, del Nottingham Forest.

Sus actuaciones también han despertado interés en España.

Real Betis y Sevilla lo vigilan de cerca.

Si AZ cierra el fichaje, sería su traspaso más caro, superando los 7,3 millones pagados al Maccabi Tel Aviv por Wesley Patati.