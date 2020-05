El aviso de Juanfer Quintero: "Estamos como leones que quieren salir a comerse todo"

El 10 colombiano de River ya fantasea con la vuelta del fútbol y advierte: "Estoy con todo, con todo. Explotado".

Mientras sigue en cuarentena y no hay novedades sobre la vuelta del fútbol, Juan Fernando Quintero se entrena en su casa, pero con un plus: complementa los ejercicios que le dan en River con una rutina que los dos exfutbolistas mexicanos Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando dan en sus clases a través de Instagram.

Post entrenamiento, el colombiano le contó a sus 'entrenadores virtuales' las ganas que tiene de volver a salir a la cancha. "Estamos como esos leones que quieren salir a comerse todo", avisó el 10 riverplatense y, al consultarle si ya se había visto su mejor versión, respondió sin dudar: "Ahora vuelve lo mejor. Vamos con todo. Todavía no hemos visto lo mejor".

"Hay que tener fortaleza mental, me ha tocado sufrir mucho. A la mayoría de los futbolistas les ha tocado sufrir. Pero cuando entramos al campo nos olvidamos de todo. Y yo siempre pienso cuando era niño, que quería ayudar a mi familia, cuando no tenés nada que perder y todo para ganar", agregó.

Más equipos

En la misma línea, el ex-Porto no ocultó su motivación y explicó de qué se trata el entrenamiento de @ro54d. "Estoy con todo, con todo. Explotado. Es un performance completo que le sirve a gente de todo tipo de edad, y no solo para futbolistas. Y el entrenemiento es duro pero una vez que lo terminás sabés que ganaste tu día. La motivación que ustedes le dan a la gente es de admirar. Se están conectando 30 mil personas y eso no es fácil. A la gente le está gustando el deporte, el método de entrenamiento, y ustedes son artífices de todo eso".

El artículo sigue a continuación

Para finalizar, se refirió a su presente en el Millonario. "Estoy en un club muy grande, desde el primer día me recibieron muy bien, que no es fácil para un extranjero, con otras costumbres. Yo estoy muy feliz en River, yo amo a este equipo. Viví cosas importantes en mi vida. Encontré mi lugar en el fútbol y me siento muy, muy agradecido con la vida y con Dios de estar representando a un equipo tan importante a nivel mundial y sabemos lo que significa River. Para estar en un club tan alto, a este nivel, tiene que estar a la altura. Esto es lo que hace la diferencia", concluyó.