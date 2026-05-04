El Sevilla lucha por evitar el descenso. Un numeroso grupo de aficionados se reunió alrededor del autobús del equipo para expresar su descontento. El capitán Nemanja Gudelj salió a hablar con ellos.

Las imágenes muestran a Gudelj, exjugador del Ajax, el AZ y el NAC Breda, hablando a la multitud. El defensa y centrocampista intentó tranquilizar a los aficionados y dejó claro: no vamos a descender.

«Es imposible que este equipo descienda», afirmó. «Vamos a darlo todo en el campo», concluyó, y los aficionados lo vitorearon.

El club, pentacampeón de la Europa League desde 2013/14, es decimoctavo, a solo dos puntos del Alavés.

Entre el Levante, 19.º, y el Valencia, 12.º, solo hay seis puntos, así que la lucha es intensa en la zona baja de LaLiga.

El lunes recibe en casa a la Real Sociedad, ya clasificada para Europa vía Copa del Rey y sin objetivos en liga.

Después le quedarán cuatro encuentros: Real Madrid, Villarreal y Celta de Vigo. Mantener la categoría no será fácil para el equipo de Luis García.

La temporada pasada, el club se salvó por un punto del descenso. El Sevilla descendió a Segunda en 2000/01, pero volvió a Primera al año siguiente.