El Atlético de Madrid vence al Athletic de Bilbao y ya puede centrarse en el partido contra el Arsenal

El Atlético de Madrid venció 3-2 al Athletic de Bilbao sin brillar. Sufrió, pero se mostró sólido tras el descanso.

La primera parte en el Estadio Riyadh Air Metropolitano fue aburrida. El local apenas inquietó, salvo un cabezazo de Sørloth, y el visitante tampoco llegó con peligro a la portería de Oblak. Sin embargo, Aitor Paredes cabeceó con precisión un córner y adelantó a los suyos: 0-1.

Tras el descanso el Atlético salió más incisivo y pronto igualó el marcador: Antoine Griezmann aprovechó un rebote y definió por bajo para el 1-1. Poco después, tras una buena combinación en el área, Sørloth marcó el 2-1.

En los minutos finales ambos equipos crearon peligro: Gorka Guruzeta lanzó un disparo que rozó el poste y Sørloth gozó de varias ocasiones, incluida una triple oportunidad que acabó anulada por mano.

Los visitantes buscaron el empate sin éxito; siempre apareció un defensa o los disparos se marcharon altos.

En el descuento, Sørloth recibió un pase en profundidad, controló y batió por bajo a Oblak: 3-1. Acto seguido, Guruzeta por fin acertó de cabeza, pero ya era demasiado tarde para los de Valverde. Final: 3-2.

Con esta victoria, el Atlético ha tenido un excelente ensayo general. El próximo miércoles jugará la ida de la Liga de Campeones en casa contra el Arsenal.