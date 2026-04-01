El Atlético de Madrid pierde a dos de sus piezas clave antes del partido contra el Barcelona

En un ambiente de tensión latente previo a los grandes enfrentamientos, el Atlético de Madrid ha recibido un doble golpe antes de un esperado duelo que podría marcar en gran medida el rumbo de su temporada.

Los rojiblancos anunciaron este miércoles la lesión de dos de sus jugadores clave tras el parón internacional: el estadounidense Johnny Cardoso y el noruego Alexander Sørloth.

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid el 4 de abril en la Liga española, tras el parón internacional, y volverán a medirse los días 8 y 14 del mismo mes en la eliminatoria de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid ha explicado, en un comunicado oficial, que Cardoso sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante su participación con la selección de Estados Unidos frente a Bélgica, donde abandonó el terreno de juego entre las dos partes del partido. Se espera que el jugador comience un programa de rehabilitación en los próximos días.

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Es seguro que Cardoso se perderá el partido contra el Barcelona en la Liga española por sanción, mientras que existen grandes dudas sobre su capacidad para llegar a tiempo al partido de la Liga de Campeones contra el equipo catalán.

Por su parte, Alexander Sørloth sufrió una lesión en la cabeza durante el partido de la selección de Noruega contra Suiza y tuvo que recibir varios puntos de sutura; el jugador se someterá a exhaustivas pruebas médicas para determinar la gravedad de su lesión y la duración de su baja.

La lesión de Sorloth arroja dudas sobre su participación en el partido contra el Barcelona de la Liga el próximo sábado, debido a la aplicación del protocolo de conmoción cerebral, que suele imponer una baja de entre 7 y 10 días; no obstante, sigue existiendo la posibilidad de que pueda disputar los partidos de la Liga de Campeones, dependiendo de la evolución de su estado.

Cabe recordar que el Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse al Barcelona en tres partidos decisivos en solo diez días, que incluyen un encuentro de la Liga española y los partidos de ida y vuelta de la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid ocupa actualmente el cuarto puesto en la clasificación de la Liga con 57 puntos, a solo un punto del Villarreal, tercero. Por su parte, el Barcelona lidera la clasificación con 73 puntos, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado.

Estas lesiones llegan en un momento muy delicado para el equipo del entrenador Diego Simeone, que necesita a todos sus jugadores clave en uno de los momentos más difíciles de la temporada.