El Atlético de Madrid está harto y arremete con dureza contra el FC Barcelona ante todo el mundo

El Atlético de Madrid ha manifestado al Diario AS su malestar con la reciente actitud del FC Barcelona hacia Julián Álvarez.

El jueves por la mañana, Fabrizio Romano informó que el Barça lo considera una prioridad absoluta y que prepara una oferta.

Por la noche, Romano añadió que al propio delantero le atraía la idea y que había pedido al Atlético su traspaso.

Según el Atlético, nada de eso es cierto: «No está en venta», afirma el club, que califica los rumores de «absurdos».

«El club no ha recibido oferta alguna por el jugador ni ha mantenido conversación alguna con el Barcelona», añade el comunicado.

Además, el Atlético afirma que el Barcelona ha actuado como un «club pequeño».