El Atleti pone a Lemar en el mercado y espera ofertas de la Premier

Tottenham, Arsenal y Lyon, opciones de futuro. Por ahora, no hay ofertas formales por Lemar

Que Thomas Lemar no ha cumplido con las expectativas que su fichaje generó no es un secreto. Que el busca colocarlo en el mercado de invierno, tampoco. Entre otras cosas, porque dar salida al francés permitiría al club rojiblanco liberar masa salarial y poder encontrar acomodo para el fichaje del delantero centro que tanto reclama y necesita Diego Pablo Simeone. En el Atlético de Madrid lo tienen claro y es el mensaje que trasladan una y otra vez en materia de fichajes: para poder comprar, antes hay que vender. El Atleti ha puesto a Lemar en el mercado y está trabajando en posibles destinos para él.

En el club esperan ofertas por él. Fundamentalmente, de la Premier League. Algo que, por ahora, no se ha producido, según ha podido saber Goal. Eso sí, hay clubes interesados en el perfil del jugador. El primero, el Olympique de , que necesita fichar por la grave lesión de Depay. ¿El problema? El coste. Los galos no pueden hacer una oferta importante. Cabe recordar que el Atlético pagó en su momento 70 millones de euros por el 70% de los derechos de Lemar al y esa es una cantidad altísima que el club de Lyon no puede asumir. El presidente Aulas ya ha dicho que Lemar es una opción remota por el precio que solicita el Atlético, pero sí habría predisposición si el club colchonero accediese a una cesión hasta final de temporada.

El segundo club interesado en fichar a Lemar es el Hotspur. El equipo ahora entrenado por José Mourinho sí considera a Lemar una buena oportunidad de mercado, pero en ningún caso podría acometer un traspaso en este mercado de invierno. No obstante, según apunta "Foot Mercato" en las últimas horas, el equipo de Londres sí vería con buenos ojos completar una cesión hasta el 30 de junio, incluyendo una opción de compra a final de temporada. Una fórmula que, dependiendo de la cuantía de la opción de compra, podría estudiar el Atlético de Madrid. Otro de los pretendientes de Lemar sería el de Londres. Sin embargo, parece que el interés por Lemar se habría enfriado en las últimas horas.

En el Atlético de Madrid asumen que sacar a Lemar no va a ser nada sencillo. Y también asumen que, si no sale el francés en este mercado de invierno, fichar a un delantero será una opción más complicada aún. Simeone sabe cómo está el mercado y apela al esfuerzo del club: quiere un delantero de rendimiento inmediato. Su primera opción es Cavani. Y si las negociaciones no llegan a buen puerto, la dirección deportiva apuesta por Bakambú como plan "B".