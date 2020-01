El Atleti ofrece 10 millones por Cavani, pero el PSG sigue inflexible

El uruguayo, otra vez fuera de la convocatoria del PSG ante el Lorient

A pesar de que el sigue poniéndose "duro" y cierra todas las puertas a Edinson Cavani, el insiste. Diego Pablo Simeone considera que su llegada aportaría un plus enorme a su equipo en el apartado goleador y sigue sin olvidarse del uruguayo, que tampoco se da por vencido y presiona para salir de París durante este mercado de invierno. Según apunta L'Equipe y ha podido contrastar Goal, el Atlético de Madrid habría presentado al Paris Saint-Germain una nueva oferta, ahora de 10 millones de euros, por la liberación de Edinson Cavani ya en esta sesión de mercado. El jugador, quien queda libre en junio, ya habría pactado un contrato con el club rojiblanco, que pretendería su incorporación inmediata. Por ahora, el PSG sigue sin ceder.

El director deportivo del club, Leonardo, sigue bloqueando la salida de Cavani, mientras que Al Khelaffi considera que Cavani puede ser un activo importante para la Champions, motivo por el que deben retenerle, incluso pensando que podría irse gratis en verano. Cae destacar que Cavani no ha entrado en la convocatoria del PSG para enfrentarse al Lorient. Y es uqe a pesar de los halagos de Tuche, de Thiago Silva o de Verratti, Cavani sigue pensando en salir como sea de un equipo en el que no tiene minutos y ha perdido protagonismo.

En el Atlético de Madrid el panorama no ha cambiado: saben que el fichaje del uruguayo está realmente complicado, pero no quieren darse por vencidos y creen que todavía existen posibilidades de poder firmar a Cavani este mercado y no en invierno, cuando el charrúa ya sea agente libre. La última oferta colchonera son 10 M€, más lógicamente, el sueldo de Cavani, unos 12 M€ netos, una cantidad que el uruguayo tendría que rebajarse si quiere firmar por los colchoneros. Según ha podido saber Goal, la intención del Atleti es insistir por Cavani hasta que cierre el mercado.