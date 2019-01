El futuro del Atleti, al descubierto: la situación de Simeone, Lucas y Oblak

Queda Cholo para rato. Acerca del futuro de Simeone, según informa TyC, Natalia, su hermana y agente, se encontrará en Madrid en las próximas horas para negociar una ampliación de contrato con el Atlético de Madrid. En su momento, tanto Gil Marín, consejero delegado del club, como el propio Simeone, ya informaron que su predisposición es buena, que la sintonía es perfecta y que ambas partes quieren seguir juntas. Ahora sólo falta darle forma y oficialidad a un asunto que parece claro: Simeone, con contrato en vigor hasta 2020, es feliz en el Atleti y no se quiere mover. Ha encontrado su lugar en el mundo.

Oblak, situación desbloqueada. El club ya hizo dos ofertas a Oblak, una en la última jornada del pasado campeonato y otra este verano. En ambos casos el entorno de Oblak desestimó sendas propuestas y su agente ofreció al portero a Manchester City, PSG y Roma. Exigía más dinero al Atleti y tener la misma cláusula, 100 millones de euros. El club no cedió, se mantuvo firme y ahora, con las porterías de los mejores clubes de Europa ocupadas y un contrato en vigor, el escenario ha cambiado. Poco a poco, el Atlético de Madrid está haciendo avances para renovar al mejor portero del mundo. Fuentes del club consultadas por Goal creen que Oblak seguirá siendo rojiblanco, que ampliará su contrato, cobrará más dinero y tendrá una nueva cláusula de rescisión, de unos 180 millones.

Lucas, por ahora, no se mueve del Atleti. Aunque el mercado de invierno sigue abierto y el club no quiere confianzas de ningún tipo, parece claro que el Atlético de Madrid ha logrado “bloquear” la posible fuga de Lucas Hernández. Gil Marín ya comentó públicamente en Goal que no habrá una salida del defensa francés, mientras que el programa “Estudio Estadio” ya apuntó que la intención del Atlético de Madrid no sólo pasa por no desprenderse de Lucas a pesar del interés del Bayern, sino que están dispuestos a ampliar su contrato y lógicamente, su cláusula de rescisión, cuando llegue el mes de julio. Ahora mismo, Lucas está más cerca del Atleti que del Bayern.