El Athletic se une a las quejas del VAR: las reclamaciones a Undiano Mallenco en Villarreal

Polémica labor del experimentado árbitro español en el Estadio de La Cerámica.

Sigue el lío con el VAR. Si la polémica iba a quedar zanjada con la inclusión del videoarbitraje en LaLiga desde la actual temporada, hay que ver las quejas del Athletic Club de Bilbao luego del empate en el Estadio de La Cerámica frente al Villarreal (1-1). Undiano Mallenco, el árbitro más experimentado del fútbol español, ha quedado en el ojo de la tormenta por varias de las decisiones tomadas en un encuentro clave por la permanencia.

En el compromiso de esta tarde, el Athletic reclama que el primer gol del Villarreal viene precedido de una mano de Vicente Iborra en la frontal del área, y que no les debió anular un gol por un presunto fuera de juego de Yuri, una acción que se dio sobre el final del encuentro y que no queda totalmente clara, incluso viéndola por televisión.

La mano de Iborra previa al 1-1 del Villarreal

Minuto 65. Iborra propicia un codazo a Capa. El jugador del Villarreal ya tenía tarjeta amarilla. Undiano Mallenco señala falta del jugador del Athletic. pic.twitter.com/99q7sbuR25 — Gorka Posada (@sutu) 20 de enero de 2019

También se quejan los Leones de que no expulsó al propio Iborra por un supuesto codazo a Ander Capa. El ex jugador del Sevilla y del Leicester, que llegó al Submarino Amarillo en la actual ventana de mercado invernal, ya tenía tarjeta amarilla cuando protagonizó esa acción, en la que Undiano pitó falta del futbolista rojiblanco.

El codazo de Iborra, que tenía amarilla, a Capa

Después del partido, desde el conjunto vasco se quejaron del arbitraje y de la utilización del VAR. "Ahora en caliente, ¿qué voy a decir? Igual me sancionan. En 5 minutos que se ha parado el partido, se debería ver si es legal o no. Ese gol ya no nos lo van a dar. A casa y a pensar en el Betis", dijo el entrenador de los bilbaínos, Gaizka Garitano.

Además, el director deportivo del Athletic, Rafa Alkorta, utilizó sus redes sociales para pedir explicaciones en torno al funcionamiento del videoarbitraje. "Seguimos puntuando @AthleticClub , seguimos siendo sólidos , zorionak y que alguien me explique lo del VAR,por favor ,no entiendo nada ,aúpa Athletic, expresó".

Seguimos puntuando @AthleticClub , seguimos siendo sólidos , zorionak y que alguien me explique lo del VAR,por favor ,no entiendo nada ,aúpa Athletic 👍 — Rafa Alkorta (@RafaAlkorta1) 20 de enero de 2019

Cabe recordar que el VAR sigue siendo objeto de polémica, pese a que llegó para acabar con ella. El pasado 15 de enero, hubo una rueda de prensa ofrecida por el Comité Técnico de Árbitros en la que se hizo una valoración del uso del videoarbitraje durante la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga, una comparecencia en la que hablaron tanto el Presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, como el Director del proyecto VAR en España, Carlos Clos Gómez.