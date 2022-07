El Athletic liberará a Íñigo Córdoba para que pueda decidir su futuro

El extremo rescindirá el año que le queda con los vascos y será agente libre para decidir su futuro con varias novias en el mercado.

El Athletic Club se reorganiza después de las elecciones en las que Jon Uriarte fue elegido como nuevo presidente. A la espera de la llegada de un director general deportivo, el club ha dado poder a Ernesto Valverde para decidir sobre la configuración de la plantilla de la próxima temporada y ha decidido liberar a Íñigo Córdoba.

A sus 25 años todavía tenía una temporada más de contrato con el Athletic. Según ha podido saber GOAL, el club y el jugador ya negocian en un acuerdo para que se convierta en agente libre. El club vasco se llegó a plantear renovarle para que volviera a salir cedido a la espera de una renovación paulatina en el frente de ataque de la actual plantilla pero finalmente le liberará para que pueda elegir su destino sin estar condicionado por los deseos de la entidad de Bilbao.

El extremo ha firmado una temporada brillante en la Eredivisie durante su cesión al Go Ahead Eagles, donde disputó 35 partidos anotando 12 goles y repartiendo 2 asistencias y llegando a disputar las semifinales de la Copa KNVB. Las buenas actuaciones de Córdoba en Holanda no han pasado desapercibidas y se ha convertido en objeto de deseo para clubes del propio campeonato de los Países Bajos pero también de otras grandes ligas europeas como Alemania y España.

Por su parte, Córdoba que se formó desde muy joven en los escalafones inferiores, guarda un gran agradecimiento en el Athletic, un club donde siempre ha querido triunfar y al que no cerraría la puerta en el futuro como ha ocurrido con otros jugadores como Aduriz que tuvieron que salir de San Mamés pero acabaron volviendo tras triunfar fuera.