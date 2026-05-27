Sky Sports informó este miércoles que Morgan Rogers interesa a varios clubes ingleses de primera línea. El campeón de la Europa League ha fijado un precio elevado por el centrocampista de 23 años.

Según el medio inglés, Arsenal, Chelsea y Manchester United pujan por su fichaje, mientras que el París Saint-Germain también sigue de cerca su situación.

Los Villans piden al menos 80 millones de libras (unos 92 millones de euros).

Rogers renovó en noviembre hasta 2031, lo que refuerza la posición del Villa en cualquier negociación.

Esta temporada ha marcado 14 goles y dado 12 asistencias en 55 partidos.

Esa racha le valió un puesto en la convocatoria para el Mundial con Thomas Tuchel, con quien ya sumaba trece partidos.

El club, clasificado para la Champions bajo Unai Emery, podría usar los ingresos del traspaso para reforzar la plantilla.