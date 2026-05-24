El Aston Villa arruina la fiesta de despedida del Manchester City; el recién coronado campeón, el Arsenal, vuelve a ganar

El nuevo campeón, el Arsenal, venció 2-1 al Crystal Palace. Los londinenses conquistaron el título de Inglaterra tras 20 años. El Manchester City cayó 2-1 ante el Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola, Bernardo Silva y John Stones.

Crystal Palace – Arsenal (1-2)

El equipo de Mikel Arteta, ya campeón tras el tropiezo del City ante Bournemouth, se adelantó justo antes del descanso por medio de Gabriel Jesús, quien remató al primer palo un pase de Martinelli.

Tras el descanso, Noni Madueke, ex del PSV, marcó su tercero en la Premier tras rematar de volea un pase de Havertz: 0-2.

En el 92’, Jean-Philippe Mateta recortó distancias, pero el 2-2 de Pino fue anulado. Así, el Arsenal acabó la liga con victoria.

Manchester City – Aston Villa (1-2)

Unai Emery alineó a Marco Bizot como titular tras asegurar el Villa su plaza en la Liga de Campeones y ganar la Europa League. El City se adelantó en el 23’: John Stones prolongó un córner de Rodri y Antoine Semenyo remató en el segundo palo: 1-0.

El City dispuso de más ocasiones, pero poco después del descanso el Villa empató. Ollie Watkins marcó el 1-1 tras un saque de esquina, cuando los visitantes aún no habían creado peligro.

Poco después de la emotiva sustitución de Bernardo Silva ante el público, Villa aguó la fiesta de despedida de Guardiola, Silva y John Stones. Tras un pase de Ross Barkley, Watkins regateó a un Stones que se lanzaba al suelo y marcó por la esquina inferior izquierda: 1-2.

Stones, como Guardiola, se despidió de los Citizens tras diez años con una ovación al ser sustituido. En el 90, Phil Foden marcó el 2-2 con un disparo, pero se anuló por fuera de juego. Así, la despedida terminó con derrota para el City.