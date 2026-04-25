El Arsenal gana y presiona al Manchester City en la lucha por el título

El Arsenal hizo un gran trabajo el sábado en la lucha por el título de la Premier League. En su propio campo, se impuso 1-0 al Newcastle United gracias a un gol tempranero. El equipo de Mikel Arteta vuelve a tener tres puntos de ventaja sobre el Manchester City, que se clasificó para la final de la FA Cup y tiene un partido menos.

El Newcastle comenzó sin miedo en el Emirates, mostró buen fútbol y creó dos ocasiones. Aun así, el Arsenal rompió el empate a los diez minutos: Eberechi Eze recibió fuera del área y marcó por la escuadra izquierda.

El Arsenal controló el resto de la primera parte, aunque David Raya detuvo un disparo de Sandro Tonali. Kai Havertz se lesionó y fue reemplazado por Viktor Gyökeres. La ventaja era mínima y la batalla seguía abierta.

Poco después del descanso, Eze, autor del golazo, dejó su lugar a Martinelli. La ventaja mínima mantenía en vilo a la afición local.

Poco después, el alto Nick Woltemade entró por el modesto Newcastle; el alemán se deshizo rápido de Yoane Wissa, pero el delantero remató alto desde cerca.

Entre aplausos, Bukayo Saka entró en los últimos minutos. Fueron momentos de gran tensión para el Arsenal, sobre todo durante los siete minutos de añadido. No extrañó que se respirara alivio tras el pitido final en el norte de Londres.