Sander van der Eijk abandonó definitivamente el partido de la Eredivisie tras un sabotaje deliberado de los aficionados

El partido entre el NAC Breda y el sc Heerenveen se interrumpió el domingo por la tarde tras lanzar los aficionados locales fuegos artificiales al campo. En el minuto 62, el árbitro Sander van der Eijk detuvo el encuentro, con el NAC ganando 1-0 en el estadio Rat Verlegh. El juego se reanudó y el NAC aumentó a 2-0. En el 82, nuevos artefactos obligaron a suspenderlo de forma definitiva.

Antes del partido el ambiente ya era muy tenso: los hinchas pedían la salida del entrenador Carl Hoefkens y criticaban al director técnico Peter Maas. A principios de temporada también protestaron contra Pierre van Hooijdonk, quien renunció esta semana.

Antes del choque ya circulaban rumores de que un sector de la afición buscaba interrumpir el partido como protesta por la crisis del club. Así ocurrió cuando varias bengalas cayeron al campo, mientras otras gradas respondían con un sonoro «¡qué vergüenza!».

Los jugadores se retiraron a la banda mientras el árbitro consultaba con los coordinadores de seguridad. El partido se reanudó, pero, según las directrices de la KNVB, un nuevo incidente supondría la suspensión definitiva. Se teme que un sector de la afición del NAC busque volver a paralizar el encuentro.

En lo deportivo, el NAC se jugaba mucho: necesitaba ganar para mantener la esperanza de permanencia en la Eredivisie, aunque incluso triunfando el descenso parecía casi inevitable por los resultados provisionales en otros campos.

NAC se adelantó en la primera parte con un golazo del capitán Boy Kemper, quien conectó un potente disparo que se coló por la escuadra. Heerenveen creó ocasiones para empatar, pero el portero Daniel Bielica mantuvo a su equipo a flote.

El encuentro se detuvo por primera vez, pero tras la reanudación Kemper marcó de penalti el 2-0. En el 82’, la pirotecnia lanzada por la afición local obligó al árbitro Van der Eijk a suspenderlo definitivamente.

Con el empate del FC Volendam ante Excelsior (1-1), el NAC descendió matemáticamente, más allá del marcador frente al Heerenveen.



