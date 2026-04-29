El Almere City da el primer paso hacia la Eredivisie tras una espectacular remontada contra el Den Bosch

El Almere City venció 3-2 al FC Den Bosch en la ida de los play-offs de la Keuken Kampioen. Los brabanteses se marcharon 2-0 al descanso, pero los locales remontaron en la segunda parte. La vuelta se jugará el sábado en Flevoland. El ganador enfrentará al De Graafschap en cuartos.

A los 15 minutos, un pase en profundidad de Nick de Groot parecía demasiado preciso para Kévin Monzialo, pero el delantero local empujó a Boyd Reith y siguió la jugada. Monzialo centró para Sebastian Karlsson Grach, quien marcó el 1-0.

Tras un buen pase de Ferdy Druijf, Almere respondió con rapidez: Marley Dors remató al poste.

En una atractiva primera parte, Teun van Grunsven falló un remate de cabeza a puerta vacía para el Den Bosch y el disparo del centrocampista del Almere Jamie Jacobs se estrelló en la red lateral.

Justo antes del descanso, Emmanuel van de Blaak perdió el balón de forma infantil ante Monzialo, quien definió de volea: 2-0.

Tras el descanso, el Almere mejoró y, tras varios intentos fallidos, acortó distancias. El portero del Den Bosch, Pepijn van de Merbel, no detuvo bien un cabezazo de Druijf y Jacobs aprovechó el rebote: 2-1.

En la segunda parte, los de Flevoland dominaron y buscaron el empate, que llegó en el 65’: Dors lanzó un tiro libre perfecto a la cabeza de Druijf, quien remató al segundo palo: 2-2.

El Den Bosch respondió, pero el Almere volvió a acercarse al gol. Van de Merbel salvó a su equipo con una parada ante un disparo a bocajarro de Druijf.

Poco después, un pase profundo de Niko Takahashi encontró a Dors, que controló y definió con calma: 2-3.



