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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El Al-Ahli no es el primero... Ocho clubes han criticado el arbitraje en Roshen... y una postura sorprendente del Al-Nasr

Al Ahli
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Al Nasr FC vs Al Ittifaq
Al Ittifaq
Arabia Saudita

«Al-Raqi» protestó por los errores arbitrales en el partido contra Al-Fayha.

El Al-Ahli no es el primer equipo que protesta por el arbitraje esta temporada en la Liga Roshen de Arabia Saudí; ya son nueve clubes.

Ayer, miércoles, el club emitió un duro comunicado criticando los errores arbitrales en el empate 1-1 ante Al-Fayha, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ahli es el octavo club que emite un comunicado criticando los errores arbitrales esta temporada.

Antes lo hicieron Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, Al-Ittihad y Al-Hilal.

De Egipto a Arabia Saudí... ¿Ha acabado el arbitraje con el sueño del Al-Ahli en la liga?

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ALI

Así, los cuatro grandes han mostrado su malestar, salvo el Al-Nassr, líder de la tabla.

El Al-Nassr lidera la Liga Roshen con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal segundo y cuatro más que el Al-Ahli tercero, aunque el «Al-Alamy» ha jugado un partido menos.

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