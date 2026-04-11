«El Ajax trabaja duro para fichar a una gran promesa portuguesa»

Según Ajax Showtime, el Ajax quiere fichar al joven Martim Ribeiro. El delantero de 15 años, del Sporting de Portugal, es uno de los mayores talentos de su generación. El club de Ámsterdam lo sigue de cerca y analiza su llegada a los Países Bajos cuando cumpla 16.

Nacido en 2010, compite en la categoría sub-16 pero ya juega con los sub-17 en club y selección, lo que confirma su condición de gran talento.

Según Ajax Showtime, se destaca por su agilidad, habilidad técnica y potente pierna derecha.

El club de Ámsterdam trabaja desde hace tiempo en el mercado internacional de jóvenes, con especial atención a Bélgica, Francia, Portugal y España. El invierno pasado fichó a Samory Koné, procedente del Anderlecht, pero aún no ha debutado por trámites administrativos y una lesión.

Koné se unirá al Sub-16, aunque se prevé que ascienda pronto, pues en el Anderlecht ya jugaba en el Sub-18.

La temporada pasada fichó a Eloi Gómez (FC Barcelona), Roméo Garnier (PSG) y Marvyn Muzungu (Auxerre). Con estas incorporaciones, el club mantiene su apuesta por una cantera amplia y talentosa.

Además de Ribeiro, en Ámsterdam suena el nombre de Adam Ayari. El francés de 18 años acaba contrato en el París Saint-Germain y también interesa. Así, el Ajax mantiene varias opciones para el futuro.

El club ya fichó a Quincy Nelisse, delantero de 14 años que llega del Sparta Rotterdam para incorporarse al filial Sub-16, rechazando ofertas de Feyenoord y PSV. En los próximos meses espera cerrar más incorporaciones.