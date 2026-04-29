El Ajax sigue a la espera: el Ipswich Town desperdició su primera oportunidad de ascender en una reñida lucha por el ascenso

El martes se vivió un partido de infarto en la segunda división inglesa. Southampton e Ipswich Town, aspirantes al ascenso, empataron 2-2 en St. Mary's Stadium. La lucha por la segunda plaza de ascenso directo sigue abierta.

El Ipswich, segundo de la tabla, podía ascender con un triunfo, pues solo el Millwall, con una diferencia de goles mucho peor, podría superarlo.

Para el Ajax también sería positivo: si el Ipswich asciende, la cesión de Chuba Akpom se convertiría en traspaso definitivo, y el club inglés debería pagar más de nueve millones de euros al equipo de Ámsterdam.

Sin embargo, los visitantes no lograron la victoria. Durante gran parte del encuentro, incluso pareció que los Saints se llevarían el triunfo. Con el marcador 1-1, el exjugador del Feyenoord Cyle Larin anotó de nuevo para el Southampton en el minuto 80: 2-1, su octavo tanto de la temporada.

Con ese tanto, el canadiense parecía mantener a los Saints en la pelea por el ascenso directo. Sin embargo, en los últimos minutos Jack Clarke, recién ingresado, marcó el 2-2 y acabó con las ilusiones locales.

El empate mantiene la emoción: Ipswich suma 81 puntos, Millwall 80 y Middlesbrough 79. Este fin de semana se juega la última jornada.

La próxima jornada enfrentará al Ipswich con el Queens Park Rangers (14.º), al Millwall con el Oxford United y al Middlesbrough con el Wrexham (6.º). El segundo sube directo a la Premier, mientras que del tercero al sexto disputarán el ‘play-off’.

El Coventry City, dirigido por Frank Lampard, ya se había asegurado la permanencia en la Premier League. Su equipo se proclamó campeón por un amplio margen.