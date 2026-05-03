«El Ajax se interesa por un extremo del Betis con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros»

Según Diario de Sevilla, el Ajax quiere fichar a Pablo García, extremo español de 19 años.

Esta temporada ha jugado 15 partidos en LaLiga con el primer equipo del Real Betis, aunque solo sumó 378 minutos. Luego fue relegado al filial.

En la Primera Federación ha brillado: cinco goles en seis partidos. Juan José Ponce asegura que no es el único interesado; también sigue su pista el VfB Stuttgart.

Según el periodista sevillano, el Ajax está dispuesto a presentar una oferta que beneficiaría a Betis y al jugador. García tiene contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de unos treinta millones de euros.

Su valor de mercado es de ocho millones, pero se espera que la cifra final sea mayor. Además, el Betis pretende incluir un porcentaje de una futura venta.

Por ahora, ni Ajax ni Stuttgart han presentado oferta formal. De fichar por el club holandés, García empezaría en el Jong Ajax.