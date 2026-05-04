El Ajax quiere a Míchel Sánchez como nuevo entrenador, pero Jordi Cruijff aún no ha actuado, según Mike Verweij, de De Telegraaf. El club holandés no moverá ficha hasta que el Girona garantice la permanencia en La Liga. A cuatro jornadas del final, el equipo está decimosexto y aún no la tiene.

El equipo de Míchel está cuatro puntos sobre el descenso y, tras perder 0-1 contra el Mallorca, aún no garantiza la permanencia.

Según Verweij, Míchel sigue siendo el candidato principal en Ámsterdam, tal como informó el experto en fichajes Matteo Moretto en RadioMarca. «Míchel sigue siendo el sucesor previsto», afirma el observador del Ajax en el pódcast Kick-off. «Pero en el Ajax consideran que deben esperar a que el club esté a salvo para poder entablar conversaciones serias con él».

«Ahora mismo está en la pole position. Eso no garantiza que vaya a ser él finalmente, pero creo que, en un primer momento, apuestan por él», afirma Verweij.

Verweij añade que el Ajax sondó de nuevo a Arne Slot, pero este sigue firme en Liverpool y, por ahora, no ve con buenos ojos fichar por el club holandés.

Paralelamente, se baraja el regreso de Daley Blind al Ajax; Ronald de Boer asegura que el veterano defensa «tiene muchas ganas de ir» y valora seriamente volver al club de su infancia.

Sin embargo, no todos están convencidos. Valentijn Driessen duda del regreso de Blind: «Me decepcionó en el partido contra el Mallorca. No es el jugador que arrastre al Ajax o lo impulse a mejorar. Se salvó en una jugada discutible; ahí debió pitarse penalti en su contra».