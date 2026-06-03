El Ajax despide de forma repentina a un hombre muy querido por Farioli y Godts

Martijn Redegeld deja el Ajax para incorporarse al equipo ciclista Lidl-Trek, según Wielerflits.

Se incorporó al club el 1 de enero de 2025, recomendado por Francesco Farioli.

En aquel momento llegaba del Visma | Lease a Bike, y ahora retorna al ciclismo. En su día, el director de fútbol, Marijn Beuker, explicó por qué su fichaje era necesario.

«En un mundo donde el denso calendario exige un gran esfuerzo físico y mental, creemos que esto es esencial para el desarrollo de los futbolistas de élite».

«Tanto si eres un jugador juvenil como del Ajax 1, cada detalle en la alimentación, la recuperación y la concentración puede marcar la diferencia. Por eso queremos ayudar aún más a los jugadores en el ámbito del deporte de élite», afirmó entonces.

Bajo la dirección de Farioli, el Ajax ganó muchos duelos físicos a sus rivales. Jugadores como Kian Fitz-Jim y Mika Godts destacaron su gratitud por el trabajo de Redegeld.

«Hablo con él sobre todo de la alimentación y la recuperación. Trabaja con mucho detalle y eso me ayuda a dar pasos adelante para conseguir más minutos y ritmo. Todavía soy joven, así que a veces también tomo decisiones equivocadas. Es sobre todo en eso donde me ayuda. Sobre todo a abordarlo bien en el día a día», dijo Godts.

Fitz-Jim acudió a él la temporada pasada por problemas para conciliar el sueño, y Voetbal International señala que otro jugador recurrió a él para mejorar la concentración en los primeros diez minutos de los partidos.



