«El Ajax acabará incluso séptimo y se quedará sin plaza para las competiciones europeas»

El Ajax terminará incluso séptimo y se quedará sin plaza para las competiciones europeas. Cada día, en Voetbalzone, planteamos tres afirmaciones sobre los principales clubes neerlandeses. Además, también prestamos atención regularmente a equipos fuera de los tres grandes tradicionales. El Ajax sufrió una derrota el pasado fin de semana contra el FC Twente (1-2) y vio cómo los Tukkers le arrebataban la cuarta posición. ¿Crees que el Ajax seguirá bajando en la clasificación de la VriendenLoterij Eredivisie y se quedará sin fútbol europeo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

El Ajax jugó el sábado pasado en casa contra su rival, el FC Twente, y no consiguió sumar ningún punto. La derrota provocó un gran cambio en la clasificación de la VriendenLoterij Eredivisie: el FC Twente ha superado al Ajax y ocupa la cuarta posición, lo que le da derecho a clasificarse para la Europa League.

Aunque los de Ámsterdam, con 48 puntos, están a solo dos puntos del FC Twente, el calendario que le queda al Ajax no es nada fácil. Tras dos partidos fuera de casa contra el Heracles Almelo y el NAC Breda, el Ajax deberá disputar sus tres últimos encuentros contra el campeón nacional, el PSV, el FC Utrecht y el sc Heerenveen. Los dos últimos mencionados luchan con fuerza por las plazas de play-off para el fútbol europeo.

El Utrecht ocupa la novena posición y tiene un punto menos que el Sparta Rotterdam (41), que actualmente ocupa la última plaza de los play-offs. El equipo de Ron Jans es un auténtico rival temible para el Ajax, que solo ha ganado una vez en los últimos cinco encuentros entre ambos clubes. Los de Utrecht también están en buena forma y han perdido dos de los últimos diez partidos de liga. Se trató de derrotas por la mínima ante el PSV (4-3) y el Feyenoord (0-1).

Además del Utrecht, el Heerenveen también está protagonizando una racha impresionante en la VriendenLoterij Eredivisie. El club frisón lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y ocupa la séptima posición en la clasificación, a solo cuatro puntos del Ajax. A principios de esta temporada, el equipo de Óscar García no logró imponerse al Heerenveen y el partido terminó 1-1 en el Johan Cruijff ArenA. El Heerenveen puede sentenciar el destino del Ajax en la última jornada en el estadio Abe Lenstra y enviar al club a los play-offs.

Si el Ajax acaba en los play-offs, el club tendrá la mirada puesta en la final de la Copa, que se disputará el domingo 19 de abril. El NEC se enfrentará al AZ, que actualmente ocupa la sexta posición. El ganador de la Copa se clasifica directamente para la Europa League.

De esta forma, el AZ podría evitar los play-offs. Una victoria en la copa para los de Alkmaar podría, a la vista de los recientes resultados del derbi de Holanda Septentrional, resultar beneficiosa para el Ajax, que venció por última vez al AZ en 2021.