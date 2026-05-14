El Ahmadi causa sensación: «Todos hablan de Kees Smit, ¡pero este jugador es más completo!»

Karim El Ahmadi afirma que Gjivai Zechiël es un centrocampista más completo que Kees Smit, estrella del AZ. El exjugador del Feyenoord lo elogió en el programa «Voetbalpraat» de ESPN; el mediocampista de 21 años, cedido al FC Utrecht, ya deslumbra esta temporada. Para El Ahmadi, Zechiël ya ha demostrado estar listo para jugar en un grande.

Durante el programa se habló del progreso de varios jóvenes centrocampistas holandeses, entre ellos el muy elogiado Smit. «Todos hablan de Smit y, desde luego, también lo considero un jugador fantástico. Pero Zechiël ha demostrado en los partidos importantes lo que puede hacer. Si hablamos de ayudar en defensa o de evitar que un rival se te escape por detrás, creo que Zechiël es más completo», afirma el excentrocampista del Feyenoord.

Marciano Vink coincide con él y se pregunta dónde jugará Zechiël la próxima temporada: «Ya ha tenido dos cesiones muy buenas», recuerda, refiriéndose a sus etapas en el Sparta de Róterdam y ahora en el FC Utrecht.

El analista recordó la competencia en Feyenoord, donde Robin van Persie cuenta con muchos centrocampistas.

Para El Ahmadi, incluso el PSV sería una opción factible: «Es probable que se vayan algunos centrocampistas y ahí podría encajar». Vink añade que, de llegar, Zechiël competiría con Paul Wanner, Guus Til y otros mediocampistas de Peter Bosz.

Sin embargo, volver al Feyenoord parece la opción más realista para Zechiël. El Ahmadi añade: «No tiene por qué ser titular desde el principio, pero sí ha demostrado que está muy cerca del nivel de un club de primera categoría».

Un regreso al Feyenoord resulta interesante por su anterior enfrentamiento con Van Persie. En diciembre, el centrocampista admitió en el pódcast Buitenspelde la NOS que, en su etapa juvenil en el club, se mostró «rebelde» con el actual entrenador. En aquel momento, Zechiël prefería incorporarse al primer equipo antes que jugar con el Feyenoord Sub-19 en la Youth League.

Ahora, tras aclarar sus diferencias con Van Persie, nada impide una nueva colaboración.